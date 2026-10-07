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Silaturahmi ke MUI, PKS Terima Naskah Akademis RUU Pencegahan LGBTQ

Silaturahmi ke MUI, PKS Terima Naskah Akademis RUU Pencegahan LGBTQ
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Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf (kiri) saat bersilaturahmi ke kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jalarta, Selasa (6/10) ini. Foto: Sumber untuk JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf (AMY) bersama jajaran pengurus partainya mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalarta, Selasa (6/10).

AMY dan rombongan datang melaksanakan silaturahmi kebangsaan dengan menemui pimpinan MUI membahas berbagai isu keumatan.

“MUI adalah corong terkuat yang mewakili persatuan umat. PKS membutuhkan sinergi dengan MUI untuk bersama memperjuangkan aspirasi keumatan,” ujar AMY melalui keterangan persnya, Selasa ini.

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Dalam pertemuan tersebut, PKS dan MUI membahas sejumlah isu penguatan ekonomi dan keuangan syariah agar berkontribusi besar terhadap pertumbuhan nasional.

Menurut AMY, pengarusutamaan ekonomi syariah diperlukan karena berpotensi besar, terkhusus optimalisasi wakaf produktif dan pengembangan industri halal

"Ini harus didorong agar memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menopang upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujarnya.

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AMY juga menyampaikan pertemuan dengan pimpinan MUI membahas gagasan RUU Ekonomi Syariah untuk penguatan dari sisi regulasi.

"Kami mendiskusikan perlunya omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Syariah sebagai payung hukum yang komprehensif untuk mengintegrasikan berbagai regulasi sektoral yang saat ini masih terfragmentasi," ujar legislator DPR RI itu.

PKS telah menerima naskah akademis dan draf RUU Pencegahan dan Penanggulangan LGBTQ dari MUI setelah kedua pimpinan lembaga bertemu.

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