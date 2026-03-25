Sowan Jokowi di Solo, Ketum ProJo Dititipi Sebuah Pesan, Hmm...
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/3).
Budi Arie datang bersama rombongan untuk bertemu Jokowi yang sedang menggelar open house menyambut Idulfitri 1447 Hijriah.
Menurut Budi Arie, kedatangannya ke kediaman Jokowi untuk murni silaturahmi Idulfitri tanpa ada agenda khusus terkait politik.
"Kami bersilaturahmi dan bermaaf-maafan dengan Pak Jokowi. Tidak ada agenda khusus bicara politik. Tidak ada, ya," kata eks Menteri Koperasi itu melalui layanan pesan.
Namun, Budi Arie tidak memungkiri bahwa Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina ProJo disodori informasi soal rencana kerja organisasi para sukerelawan pendukungnya di Pilpres 2014 dan 2019 itu.
"Kami menginformasikan kepada Pak Jokowi bahwa ProJo ke depan akan terus menjalankan Konferensi Daerah dan Konfercab seluruh Indonesia," ujarnya.
Muni -panggilan akrab Budi Arie- menambahkan bahwa ProJo sebagai organisasi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 berkomitmen menyukseskan program prioritas pemerintahan saat ini.
"Ya, Pak Jokowi, titip pesan tetap bantu program pemerintah," imbuh Muni.
- Pasca-Lebaran, Kapolda Sumsel Tekan Tombol "Gaspol", Karhutla Jadi Atensi Utama
- PSI Bakal Mulus Melenggang ke Senayan, Partai Besutan Anies?
- Denada Rayakan Lebaran Bareng Ressa Rossano
- Keliling Saat Momen Lebaran, Ayu Ting Ting Bercerita Begini
- Tempat Pengesolan Ban Mobil Terbakar pada Hari Ketiga Lebaran Idulfitri 2026
- Polri: Tak Ada Kejadian Menonjol Ganggu Stabilitas Kamtibmas Selama Lebaran 2026