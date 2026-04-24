Silaturahmi Menhan dan Para Purnawirawan TNI Bahas Isu Ini, Silakan Disimak

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin membahas beragam isu ketika bersilaturahmi dengan para purnawirawan perwira tinggi TNI di kantornya, Jakarta, Jumat (24/4).

Kabiro Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyebut momen silaturahmi dipakai Menhan untuk menginformasikan hasil pertemuan dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth di Pentagon pada Senin pekan lalu (13/4).

Diketahui, muncul isu Indonesia memikirkan proposal izin terbang menyeluruh atau overflight clearance bagi pesawat militer AS di wilayah udara Tanah Air menyusul pertemuan Sjafrie dan Hegseth.

"Khususnya yang terakhir adalah bersama dengan Secretary of War Pete Hegseth beberapa waktu yang lalu. Itu disampaikan secara langsung kepada para purnawirawan,” kata Rico di kantor Kemhan, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan para purnawirawan TNI memiliki pandangan sendiri dan disampaikan ketika momen silaturahmi terkait pertemuan Sjafrie dan Hegseth.

Rico menyebut pandangan para purnawirawan bukan tidak mungkin akan ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama kementerian dan instansi terkait.

"Purnawirawan tentunya punya pertimbangan, punya analisa yang sangat baik, sehingga nanti mungkin akan juga dibahas dengan kementerian dan instansi terkait, dengan DPR, terkait dengan Letter of Intent tersebut,” ungkap dia.

Rico melanjutkan momen silaturahmi dipakai Menhan untuk menginformasikan perkembangan arah kebijakan pertahanan nasional.