Silaturahmi Persita Fans, Bentuk Solidaritas-Penghormatan untuk Banu Rusman

jpnn.com, TANGERANG - Suasana penuh kebersamaan terasa di Lapangan Joksun, Tanah Merah, Tangerang, Senin (20/10).

Ratusan pendukung Persita Tangerang dan perwakilan dari masing-masing komunitas suporter, yaitu Curva Sud Persita, North Legion, Laskar Benteng Viola, La Viola, Southern Ultras, Ultras Garuda dan Casual Persita berkumpul dalam kegiatan Silaturahmi Persita Fans.

Acara yang diisi dengan doa bersama, diskusi, dan penghormatan kepada almarhum Banu Rusman, salah satu tokoh Persita Fans ini menjadi ajang mempererat solidaritas sekaligus meneguhkan semangat positif di kalangan generasi muda Tangerang.

Baca Juga: Kunci dari 5 Kemenangan Beruntun Persita Ada di Ruang Ganti

Sekretaris Jenderal Persita Fans Tangerang Selatan Arya mengatakan kegiatan tersebut bukan hanya menjadi bentuk penghormatan kepada mendiang Banu Rusman, tetapi juga momentum memperkuat rasa persaudaraan antarpendukung Persita.

“Meski Banu Rusman sudah tiada, semangat dan perjuangannya tetap hidup di hati para supporter. Kami ingin terus menjaga solidaritas dan kebersamaan seperti yang beliau contohkan,” ujar Arya.

Dia menekankan pentingnya menjaga netralitas dan kedewasaan dalam berorganisasi, terutama di tengah situasi sosial dan politik yang dinamis.

“Suporter dan politik kadang sulit dipisahkan, tetapi kami memilih fokus mendukung klub. Lebih baik membuat kegiatan positif dari pada ikut arus politik,” tegasnya.

Selain memperkuat solidaritas, Arya juga menilai kegiatan ini dapat menjadi sarana edukatif bagi para pelajar dan komunitas supporter agar menjauhi tindakan negatif seperti tawuran.