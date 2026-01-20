Silet Open Up, Jacson Zeran, Ecko Show, dan Diva Aurel Kini 'Taguling Guling'

jpnn.com, JAKARTA - Silet Open Up bersama Jacson Zeran, Ecko Show, dan Diva Aurel resmi merilis single terbaru yang berjudul 'Taguling Guling' di bawah naungan Premiere Publishing.

Lagu tersebut merupakan hasil kolaborasi para musisi dengan karakter kuat, serta diciptakan langsung oleh Silet Open Up, Jacson Zeran, Ecko Show, dan Diva Aurel yang sebelumnya viral berkat Tabola-bale.

Mengangkat tema cinta yang berlebihan dan bikin kehilangan logika, Taguling Guling hadir dengan lirik jenaka dan penuh ekspresi.

Penggunaan bahasa daerah Timur, Minang, serta gaya urban membuat lagu tersebut terasa dekat dengan pendengar dari berbagai latar belakang.

Reffrain yang catchy dengan pengulangan kata taguling taguling menjadi daya tarik utama lagu Taguling Guling. Dipadukan dengan beat energik dan karakter vokal masing-masing pengisi, lagu itu berpotensi menjadi hiburan favorit di berbagai platform digital.

Kolaborasi lintas karakter memperlihatkan bagaimana musik daerah modern bisa dikemas secara segar dan relevan, tanpa kehilangan identitas budaya yang melekat di dalamnya.

Persembahan Silet Open Up bersama Jacson Zeran, Ecko Show, dan Diva Aurel yakni Taguling Guling sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Premiere Publishing merupakan perusahaan pengelola hak cipta musik yang berkomitmen untuk mendukung para pencipta lagu melalui sistem publikasi yang modern, transparan, dan tepat waktu.