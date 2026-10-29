Silmy Karim Didakwa Peras Biro Jasa Penjamin WNA Rp168,92 M, Gratifikasi Rp33,94 M

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2024–2026 Silmy Karim didakwa memeras biro jasa atau perusahaan penjamin warga negara asing (WNA) dengan nilai total Rp168,92 miliar pada kurun 2021 hingga 2026. Ia juga didakwa menerima gratifikasi Rp33,94 miliar.

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Achmad Husin Madya mengatakan pemerasan dilakukan dengan cara mempersulit, memperlambat, atau tidak menerbitkan dokumen bagi pemohon surat atau dokumen keimigrasian. Hal itu disampaikan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).

"Dokumen dimaksud berupa Izin Tinggal Kunjungan (Izin Tinggal Kunjungan Keadaan Terpaksa dan Izin Tinggal Kunjungan dalam Keadaan Darurat), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), dan termasuk perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS)," kata JPU.

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Menurut JPU, Silmy melakukan perbuatan itu bersama enam terdakwa lain. Mereka adalah mantan Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi, dan mantan staf Subdirektorat Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah alias Obin. Dua lainnya adalah Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam dan mantan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra.

JPU menyebut para terdakwa diduga menerima uang dengan jumlah berbeda: Silmy Rp1,2 miliar, Saffar Rp500 juta, Jaya Rp6,53 miliar, Tessar Rp2,88 miliar, Bagus Rp4,25 miliar, Obin Rp50,97 miliar, dan Juniadi Rp16,31 miliar.

Pihak yang diduga diperas meliputi pemilik PT Visa4Bali Luwuk Rolly Agustinus Diang, pemilik PT Mandiri Anugerah Sehati Agus Haryanto, pemilik PT MSI Service Indonesia Sandhi Hartawan, pemilik PT Patera Surya Gemilang Alie Wijaya Tan, dan Komisaris PT Klitz Tour & Travel Immanuel Michael. Selain itu, ada manajer PT 1688 Robert Putranto, pemilik dan staf PT Artha Jaya Leonindo Joko Mulyono, staf PT Bali Internasional Surya Ayu Marcellena Nirmala, Direktur PT Karita Travindo Indrawaty, serta para pemohon dokumen keimigrasian dan alih status lainnya.

Selain pemerasan, Silmy didakwa menerima gratifikasi Rp33,94 miliar dalam periode yang sama, termasuk sejak menjabat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM periode 2023–2024. Gratifikasi itu berupa uang tunai dan saham.

Atas perbuatannya, Silmy terancam pidana berdasarkan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional. (antara/jpnn)