Silmy Karim Menyerahkan Diri ke KPK Setelah Sempat Menghilang
jpnn.com - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/6/2026) sekitar pukul 22.33 WIB.
Silmy berdalih baru mendatangi KPK lantaran menyelesaikan agenda terlebih dahulu.
"Ya gini aja, menyelesaikan agenda," ujar Silmy di dalam Gedung Merah Putih KPK.
Namun, Silmy enggan menjawab pertanyaan jurnalis terkait agenda yang dijalaninya tersebut.
Sementara itu, dalam proses kedatangannya, ajudan yang mengawal Silmy Karim tampak memasang badan.
Sang ajudan bahkan sampai menyikut para jurnalis yang mencoba mengambil gambar atau mewawancarai penyelenggara negara tersebut.
KPK mulanya mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat. OTT tersebut diketahui merupakan yang ke-11 selama 2026.
Selain itu, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing, yakni Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/6/2026) malam.
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