Siloam Hospitals Kebon Jeruk Jadi Pusat Rujukan Ortopedi Berstandar Global

jpnn.com, JAKARTA - Siloam Hospitals Kebon Jeruk mengadakan Simposium Ortopedi atau Siloam Orthopedic Sympsium di kawasan Grogol, Jakarta Barat.

Kegiatan simposium tersebut digelar selama dua hari, yakni Rabu dan Kamis, 10 - 11 Desember 2025.

Menariknya, simposiun itu dihadiri oleh salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dunia bedah bahu internasional sekaligus pendiri Alps Surgery Institute, Dr. med. Laurent Lafosse.

Dr. Lafosse memimpin simposium ilmiah berjudul 35 Tahun mengembangkan Seni dan Ilmu Bedah & Rekonstruksi Bahu.

Pakar yang menjadi pencetus dan penyelenggara kursus lanjutan bedah bahu internasional Annecy Live Surgery sejak 2005 itu juga mengisi sesi diskusi interaktif tentang artroskopi bahu (bedah minimal invasif), artroplasti (operasi memperbaiki atau mengganti sendi rusak), dan kasus-kasus rekonstruksi kompleks.

Dokter Ortopedi Subspesialis Panggul dan Lutut Siloam Hospitals Kebon Jeruk, Dr. Franky Hartono lantas menjelaskan mengenai kehadiran dokter Lafosse dalam simposium tersebut.

"Terkait sama kehadiran Dr. Lafosse di sini, proctorship dari Siloam Orthopaedic Group, beliau adalah seorang pakar mengenai operasi bahu, baik artroplasti maupun artroskopi," ujar Franky Hartonodi di Jakarta Barat, Kamis.

"Dari beliau kita tahu bahwa untuk arthroplasty bisa membantu pasien-pasien yang terganggu gerakannya dengan melakukan operasi arthroplasty."