Siloam Hospitals Mampang Perkuat Layanan Ortopedi, Bisa Cepat Pulih

jpnn.com, JAKARTA - Siloam Hospitals Mampang meluncurkan layanan ortopedi komprehensif yang kini dilengkapi teknologi VELYS™ Robotic-Assisted Solution untuk operasi penggantian lutut.

Dengan akurasi robotik dan dukungan tim ortopedi bersubspesialisasi lengkap, pasien dapat memperoleh penanganan yang lebih presisi, cepat pulih dan dipersonalisasi sesuai kebutuhan.

Keluhan lutut, terutama akibat osteoarthritis (OA), kini menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling sering dialami masyarakat Indonesia berusia di atas 50 tahun.

Osteoarthritis terjadi ketika tulang rawan lutut menipis sehingga menimbulkan rasa nyeri, kaku, dan pembengkakan.

“Banyak pasien datang dengan keluhan sulit berjalan jauh, naik turun tangga, atau bahkan menjalankan aktivitas sehari-hari seperti beribadah dan berolahraga. Jika dibiarkan, kondisi

ini dapat semakin memburuk, menyebabkan otot mengecil, tulang melemah, hingga meningkatkan risiko jatuh,” ujar dr. Ivan Mucharry Dalitan, Konsultan Bedah Ortopedi Hip & Knee Siloam Hospitals Mampang.

Menurut dr. Ivan, penanganan Osteoarthritis sebaiknya dilakukan sedini mungkin melalui latihan low impact, penurunan berat badan, serta perbaikan postur dan aktivitas harian.

“Namun, pada stadium lanjut, intervensi medis seperti arthroscopy hingga operasi penggantian lutut (Total Knee Replacement) sering kali diperlukan,” tambahnya.

Teknologi VELYS™ Robotic-Assisted Solution menjadi terobosan penting dalam tindakan penggantian lutut karena mampu menghadirkan akurasi tinggi dan hasil yang lebih konsisten dibanding metode konvensional.