Siloam Hospitals Skrining Kanker Payudara di Yogyakarta, Diikuti Ribuan Peserta

jpnn.com - Siloam International Hospitals (Siloam) menggelar skrining kanker payudara gratis melalui pemeriksaan USG di Lippo Plaza Yogyakarta pada 13-19 Oktober 2025.

Opening ceremony acara bertajuk Sayangi Diri, Mulai dari Skrining tersebut dihadiri Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, komunitas perempuan, serta ratusan peserta.

Executive Director Siloam Hospitals Yogyakarta Siti Nurtata Rizki mengatakan kegiatan bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin perempuan dengan kanker payudara.

"Jumlah saat ini yang sudah mendaftar lebih dari 3.000 perempuan," kata Siti.

Menurutnya, kanker payudara cukup tinggi di Indonesia sehingga skrining ini diharapkan dapat membantu terutama perempuan kurang mampu.

"Kami ingin memperkuat pesan bahwa deteksi dini menyelamatkan banyak nyawa. Kami berharap Yogyakarta menjadi titik awal gelombang kesadaran yang lebih luas tentang pentingnya pemeriksaan kanker payudara,” katanya.

Direktur RS Siloam Yogyakarta Erich Richardo mengatakan melalui skrining USG hasilnya langsung bisa kelihatan.