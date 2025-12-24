Siloam Hospitals TB Simatupang Jadi RS Swasta Pertama di Jakarta yang Hadirkan TEG

jpnn.com, JAKARTA - Siloam Hospitals TB Simatupang merupakan satu-satunya rumah sakit swasta di Jakarta yang menyediakan layanan diagnostik dengan Thromboelastography (TEG).

RS Swasta yang fokus khusus pada kardiologi, neuroscience, dan ortopedi itu meningkatkan kualitas layanan secara holistik, terutama dalam hal diagnostik, monitoring efektivitas terapi, dan keselamatan pasien yang berobat di layanan kardiologi, obstetri ginekologi, dan intensive care unit.

Hospital Director Siloam Hospitals TB Simatupang Dr Dewi Wiguna, M.Sc – menyampaikan ketersediaan TEG di Siloam TB Simatupang merupakan bagian dari komitmen terhadap layanan yang berbasis data klinis, sehingga hasil prosedur yang lakukan benar-benar sesuai kebutuhan medis pasien.

Baca Juga: Siloam Hospitals TB Simatupang Sukses Tangani Lebih dari 100 Prosedur Ablasi

Selain itu, pemeriksaan TEG juga mendukung Siloam Hospitals TB Simatupang sebagai one-stop solution untuk pengobatan penyakit jantung.

“Mulai dari pencegahan, pemeriksaan jantung, Prosedur lanjutan, hingga monitoring paska prosedur dengan memastikan terapi yang diberikan bersifat individualized dan berfokus pada patient safety,” ungkap Dr. Dewi.

Spesialis Patologi Klinik dari Siloam Hospitals TB Simatupang dr. Petty Atmadja, Sp.PK menjelaskan TEG adalah metode pemeriksaan pembekuan darah menggunakan metode viscoelastometric yang dapat mengevaluasi fungsi pembekuan darah secara real-time dengan menilai kaskade koagulasi, aggregasi trombosit, interaksi trombosit-fibrin, kekuatan bekuan darah, hingga peluruhannya.

Pemeriksaan TEG mampu mendeteksi risiko perdarahan abnormal dan penyumbatan pembuluh darah dengan akurat, sehingga bermanfaat dalam mendiagnosis kelainan pembekuan darah kompleks.

Mengawasi pemberian terapi anti-koagulan dan anti-platelet pada pasien dengan gangguan jantung dan pembuluh darah. Pemantauan kondisi koagulasi sebelum dan setelah operasi secara komprehensif, skrining kelainan pembekuan darah pada kehamilan dan lanjut usia. Perawatan kondisi sistemik global pada rawatan intensif.