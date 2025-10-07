Siloam Raih Rekor MURI Perihal Penyelenggaraan Pelatihan BHD dengan Peserta Terbanyak

jpnn.com, JAKARTA - Siloam International Hospitals (Siloam) meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas penyelenggaraan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) secara seri dengan jumlah peserta terbanyak.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara MURI Awarding Event di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, pada Selasa (7/10).

Rekor tersebut terwujud berkat partisipasi 9.351 peserta dari berbagai kalangan, termasuk komunitas, sekolah, perusahaan, agen asuransi, hotel, institusi keagamaan, masyarakat umum, serta karyawan Siloam.

Baca Juga: RS Siloam TB Simatupang Gelar Edukasi Gangguan Jantung Berdampak ke Organ Vital Lain

Pelatihan BHD diselenggarakan di 41 rumah sakit Siloam di seluruh Indonesia pada periode Juli hingga September 2025.

Pelatihan ini membekali peserta dengan keterampilan dasar penanganan darurat, seperti Resusitasi Jantung Paru (RJP/CPR), penggunaan Automated External Defibrillator (AED), dan langkah penyelamatan sebelum tenaga medis profesional tiba.

CEO Siloam International Hospitals, Caroline Riady, menyampaikan penghargaan tersebut menjadi wujud komitmen pihaknya untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa.

Baca Juga: Siloam International Hospitals Gelar Lelang Amal untuk Skrining Kanker Payudara Gratis

"Kami bangga dapat memperluas akses edukasi dan keterampilan BHD ke masyarakat luas," kata Caroline di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Pencapaian rekor MURI ini bertepatan dengan momentum World Heart Day dan sejalan dengan kampanye jantung Siloam bertema #CepatTepat #AdaUntukJantungAnda yang berlangsung sepanjang Agustus 2025 – Januari 2026.