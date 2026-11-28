jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh mengecam keras dugaan perundungan dan kekerasan yang menyebabkan siswi SMAN 7 Kota Malang, Silva Nur Intania Putri, meninggal dunia.

Nihayatul meminta aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut secara menyeluruh dan transparan. Dia juga menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap segala bentuk perundungan, termasuk yang kerap dianggap sebagai candaan.

"Jangan pernah menormalisasi bullying, sekecil apa pun bentuknya. Tidak boleh ada tindakan menyakiti, merendahkan, mengintimidasi, apalagi melakukan kekerasan fisik yang dianggap sebagai hal biasa," kata perempuan yang akrab disapa Ninik itu di Jakarta, Sabtu (28/11).

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Dia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Silva. Menurut Ninik, tragedi tersebut harus menjadi peringatan bahwa perundungan bukan persoalan sepele karena dapat menimbulkan dampak serius, bahkan berujung pada hilangnya nyawa.

Ninik menilai perundungan tidak selalu diawali dengan kekerasan fisik. Ejekan, penghinaan, pengucilan, ancaman, hingga intimidasi yang dilakukan berulang kali juga merupakan bentuk kekerasan yang tidak boleh dibiarkan.

"Ketika seseorang diejek, dipermalukan, diancam, dikucilkan, atau disakiti, jangan menganggap itu sekadar bercanda. Kita harus berani mengingatkan dan tidak membiarkan tindakan yang merendahkan martabat orang lain," ujarnya.

Dia meminta aparat mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus kematian Silva dan memastikan proses hukum berjalan adil serta bertanggung jawab.

Ninik mengingatkan bahwa karena perkara tersebut melibatkan anak-anak, proses penanganannya juga harus mengedepankan prinsip perlindungan anak. Namun, hal itu tidak boleh mengesampingkan keadilan bagi korban dan keluarganya.