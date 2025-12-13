Silver Medal EcoVadis Jadi Tonggak Baru Siloam dalam Perjalanan Keberlanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan Siloam Internasional Hospitals dalam memperkuat praktik keberlanjutan kembali membuahkan hasil.

Siloam berhasil meraih Silver Medal dari EcoVadis dengan skor 71, meningkat 7 poin dibandingkan tahun sebelumnya pada 2025 ini.

CEO Siloam International Hospitals, Caroline Riady menyampaikaj pencapaian ini menempatkan Siloam dalam 15% perusahaan dengan kinerja ESG (Environment, Social and Governance) terbaik secara global, dari lebih dari 130.000 perusahaan yang dinilai EcoVadis.

Menurut dia, dalam industri Human Health Activities, Siloam menempati posisi Top 3% perusahaan global—sebuah bukti konsistensi kami dalam menghadirkan layanan kesehatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pada setiap pilarnya, Siloam juga mencatat kinerja unggul: Top 5% untuk Environment, Top 10% untuk Labor & Human Rights, Top 12% untuk Ethics, dan Top 1% untuk Sustainable Procurement.

Pencapaian ini menegaskan bahwa prinsip keberlanjutan telah terintegrasi kuat di seluruh jaringan layanan Siloam.

Baca Juga: Siloam Hospitals Lippo Village Perkuat Kesadaran Masyarakat soal Bahaya Stroke

menyampaikan bahwa peningkatan skor ini merupakan bukti nyata kerja keras seluruh tim.

“Setiap inisiatif kecil yang konsisten akhirnya membawa kami ke pencapaian yang besar. Berada di 15% perusahaan global dan menjadi salah satu yang terbaik di industri kesehatan bukan hanya kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus meningkatkan standar keberlanjutan di setiap lini operasional Siloam," ungkap Caroline.