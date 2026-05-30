SIM Keliling di Jakarta Hari Ini Beroperasi hingga Jam 14.00, Nih Lokasinya
Sabtu, 30 Mei 2026 – 09:19 WIB
jpnn.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya masih membuka layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di wilayah Jakarta, Sabtu (30/5/2026).
SIM Keliling dibuka untuk membantu warga dalam memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara berupa surat izin mengemudi (SIM).
Polda Metro Jaya melalui akun X @tmcpoldametro menyampaikan gerai SIM ini dibuka mulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.
Berikut lokasinya:
Jakarta Timur : Lobi depan Mall Grand Cakung
Jakarta Utara: Lobi utama LTC Glodok
Jakarta Selatan : Area parkir samping Universitas Trilogi
Jakarta Barat : Lobby Selatan Mall Ciputra
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya masih membuka layanan Surat Izin Mengemudi atau SIM Keliling di wilayah Jakarta, Sabtu (30/5/2026).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Motif Penganiayaan Blok M, Pelaku dan Korban Sesama WN Brunei
- Sahroni Berkurban 38 Sapi untuk Puluhan Ribu Warga di Momen Iduladha
- Bank Jakarta Raih 7 Penghargaan dari 15th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition
- Bea Cukai Ungkap Kronologi Terbongkarnya Upaya Penyelundupan Merkuri ke Filipina
- Luka yang Dialami Model AWS Bukan Akibat Bacokan Begal, tetapi Bisul Meletus
- Polisi Tangkap 20 Begal di Jakarta, Dua Pelaku Ditembak