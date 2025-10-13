menu
SIM Keliling Jakarta Hari Ini 13 Oktober, Berikut Jadwal & Lokasinya

SIM Keliling Jakarta Hari Ini 13 Oktober, Berikut Jadwal & Lokasinya
TMC Polda Metro Jaya memberikan infomasi seputar SIM Keliling hari ini, Senin (13/10). Foto: Antara

jpnn.com - JAKARTA - Inilah jadwal dan lokasi SIM Keliling di Jakarta hari ini, Senin 13 Oktober 2025.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan SIM keliling di lima lokasi berbeda di Jakarta hari ini.

Upaya tersbut dalam rangka mempermudah akses masyarakat.

Akun X resmi @tmcppoldametro, menginformasikan bahwa pelayanan tersebut buka mulai pukul 08.00 sampai 14.00 WIB.

Berikut lima lokasi SIM keliling yang bisa didatangi untuk memperpanjang SIM kendaraan bermotor:

1. Jakarta Timur di Mall Grand Cakung;

2. Jakarta Utara di LTC Glodok;

3. Jakarta Selatan di Areal parkir Universitas Trilogi Kalibata;

SIM Keliling Jakarta hari ini, Senin 13 Oktober 2025. Berikut jadwal dan lokasinya. Siapkan dokumen yang diperlukan.

