SIM Keliling Jakarta Senin 18 Agustus, Ini Lokasinya
Senin, 18 Agustus 2025 – 07:59 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling di lima lokasi, hari ini Senin 18 Agustus 2025.
Layanan SIM keliling ini disediakan untuk membantu warga dalam memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara itu.
Polda Metro Jaya melalui akun @tmcpoldametro di X, menyampaikan gerai SIM ini dibuka mulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.
Berikut lokasi SIM keliling Jakarta hari ini:
Jakarta Timur : Lobby depan Mall Grand Cakung
Jakarta Utara : Lobby utama LTC Glodok
Jakarta Selatan : Area parkir samping Kampus Trilogi Kalibata
Jakarta Barat : Lobby Selatan Mall Ciputra
Berikut lokasi SIM keliling Jakarta hari ini, Senin 18 Agustus 2025. Lengkapi persyaratan yang dibutuhkan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Polri Gelar TFG Operasi Merdeka Jaya, 7.000 Personel Siap Amankan HUT RI
- Polda Metro Jaya Buka Suara Merespons Isu Penggeledahan Rumah Jampidsus
- 5 Lokasi Layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya yang Dibuka Hari Ini
- Polisi Periksa 24 Saksi di Kasus Kematian Diplomat Muda Arya Daru Pangayunan
- Polisikan DJ Panda, Erika Carlina Bawa Bukti dan Saksi
- Terinspirasi SIM Keliling, Kantor Pertanahan Tangerang Luncurkan Inovasi Ini