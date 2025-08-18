menu
SIM Keliling Jakarta Senin 18 Agustus, Ini Lokasinya
SIM Keliling hari ini. Ilustrasi Foto: Antara

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling di lima lokasi, hari ini Senin 18 Agustus 2025.

Layanan SIM keliling ini disediakan untuk membantu warga dalam memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara itu.

Polda Metro Jaya melalui akun @tmcpoldametro di X, menyampaikan gerai SIM ini dibuka mulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Berikut lokasi SIM keliling Jakarta hari ini:

Jakarta Timur : Lobby depan Mall Grand Cakung

Jakarta Utara : Lobby utama LTC Glodok

Jakarta Selatan : Area parkir samping Kampus Trilogi Kalibata

Jakarta Barat : Lobby Selatan Mall Ciputra

Berikut lokasi SIM keliling Jakarta hari ini, Senin 18 Agustus 2025. Lengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

