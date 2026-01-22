Simak Cara Bea Cukai Dukung Kemajuan Pariwisata di Yogyakarta

jpnn.com, YOGYAKARTA - Bea Cukai menegaskan dukungannya terhadap kemajuan sektor pariwisata dan perhotelan di Yogyakarta.

Hal ini diwujudkan melalui pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) ke tempat penjual eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke PT Antilope Madju, perusahaan yang membawahi operasional Hyatt Regency Yogyakarta.

Penyerahan NPPBKC dilakukan secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh.)

Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Imam Sarjono, kepada perwakilan PT Antilope Madju, TB Reza Septiana.

Imam menyampaikan pemberian NPPBKC merupakan bentuk dukungan nyata Bea Cukai terhadap pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemberian NPPBKC ini merupakan bagian dari upaya kami dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib, dan berdaya saing,” ujar Imam.

Legalitas usaha melalui kepemilikan NPPBKC sangat penting agar kegiatan penjualan MMEA dapat dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.

Hal ini sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat. Selain itu, sektor pariwisata khususnya perhotelan, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.