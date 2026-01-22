menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Simak Cara Bea Cukai Dukung Kemajuan Pariwisata di Yogyakarta

Simak Cara Bea Cukai Dukung Kemajuan Pariwisata di Yogyakarta

Simak Cara Bea Cukai Dukung Kemajuan Pariwisata di Yogyakarta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bea Cukai menegaskan dukungannya terhadap kemajuan sektor pariwisata dan perhotelan di Yogyakarta. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, YOGYAKARTA - Bea Cukai menegaskan dukungannya terhadap kemajuan sektor pariwisata dan perhotelan di Yogyakarta.

Hal ini diwujudkan melalui pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) ke tempat penjual eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke PT Antilope Madju, perusahaan yang membawahi operasional Hyatt Regency Yogyakarta.

Penyerahan NPPBKC dilakukan secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh.)

Baca Juga:

Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Imam Sarjono, kepada perwakilan PT Antilope Madju, TB Reza Septiana.

Imam menyampaikan pemberian NPPBKC merupakan bentuk dukungan nyata Bea Cukai terhadap pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemberian NPPBKC ini merupakan bagian dari upaya kami dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib, dan berdaya saing,” ujar Imam.

Baca Juga:

Legalitas usaha melalui kepemilikan NPPBKC sangat penting agar kegiatan penjualan MMEA dapat dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.

Hal ini sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat. Selain itu, sektor pariwisata khususnya perhotelan, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bea Cukai menegaskan dukungannya terhadap kemajuan sektor pariwisata dan perhotelan di Yogyakarta.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI