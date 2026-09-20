Simak Harga TBS Sawit Periode II September Moncer, Alhamdulillah
jpnn.com, JAKARTA - Petani sawit asal Kabupaten Sambas, Santi mengatakan harga tertinggi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani yang bermitra dengan perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat pada periode II September 2026 mencapai Rp 3.696,64 per kilogram.
Adapun TBS sawit untuk tanaman yang berumur 10–20 tahun.
“Alhamdulillah. Harga di kami mencapai Rp 2.500-an ke atas,” ujar Santi di Sambas, Minggu.
Berdasarkan penetapan Tim Penetapan Indeks K dan Harga TBS Provinsi Kalbar yang terdiri atas unsur pemerintah, perusahaan dan pekebun, harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan sebesar Rp 15.576,45 per kilogram.
Di sisi lain, harga inti sawit (kernel) ditetapkan Rp 13.298,33 per kilogram. Harga CPO menjadi salah satu komponen yang mempengaruhi penetapan harga TBS yang diterima petani.
Penetapan harga TBS tersebut dilakukan sebanyak empat kali dalam satu bulan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 86 Tahun 2022.
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkesindo) Kalbar Indra Rustandi mengatakan harga TBS yang ditetapkan pemerintah daerah tersebut relatif baik bagi petani.
Indra menuturkan harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar berlaku untuk perkebunan kemitraan serta petani swadaya yang telah bermitra dengan perusahaan.
Simak harga tertinggi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani yang bermitra dengan perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat pada periode II September 2026
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