Simak, Ini Catatan Positif Kinerja Bea Cukai Magelang Sepanjang 2025
jpnn.com, MAGELANG - Bea Cukai Magelang mencatat kinerja positif sepanjang tahun 2025.
Hasil ini diraih melalui berbagai program strategis, seperti penguatan pelayanan kepabeanan dan cukai, peningkatan asistensi kepada pelaku usaha dan UMKM, serta optimalisasi pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal.
“Kinerja yang kami raih sepanjang 2025 tidak lepas dari sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, masyaraat dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Kepala Kantor Bea Cukai Magelang Imam Sarjono dalam keterangannya, Selasa (13/1).
Dari sisi penerimaan negara, Bea Cukai Magelang mencatatkan realisasi yang melampaui target.
Dari target penerimaan sebesar Rp 739,9 miliar, realisasi yang berhasil dibukukan mencapai Rp 812,2 miliar atau 109,7 persen.
Capaian ini menunjukkan pertumbuhan signifikan, yakni sekitar 237,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau,” ujar Imam.
Menurut Imam, hasil ini didorong oleh optimalisasi pengawasan di bidang cukai serta meningkatnya kepatuhan pengguna jasa.
Ini catatan positif kinerja Bea Cukai Magelang sepanjang 2025, penerimaan capai Rp 812,2 miliar dari target Rp 739,9 miliar
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dorong Pertumbuhan Ekonomi Regional, Bea Cukai Sulbagtara Catat Kinerja Solid di 2025
- Penyelundupan Baby Lobster di Bandara Soekarno-Hatta Digagalkan, 4 Orang Diamankan
- Mama Yon, Camilan Halal Asal Bekasi Naik Kelas: Bukti Nyata Peran Bea Cukai Dukung UMKM
- Awal 2026, Modus Penipuan Belanja Online Mengatasnamakan Bea Cukai Kembali Terbongkar
- Kecap Oishii Bekasi Sukses Tembus Arab Saudi Berkat Pendampingan Bea Cukai
- Sepanjang 2025, Bea Cukai Batam Catat Kinerja Positif, IKM di Kategori Sangat Baik