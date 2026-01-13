Simak, Ini Catatan Positif Kinerja Bea Cukai Magelang Sepanjang 2025

jpnn.com, MAGELANG - Bea Cukai Magelang mencatat kinerja positif sepanjang tahun 2025.

Hasil ini diraih melalui berbagai program strategis, seperti penguatan pelayanan kepabeanan dan cukai, peningkatan asistensi kepada pelaku usaha dan UMKM, serta optimalisasi pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal.

“Kinerja yang kami raih sepanjang 2025 tidak lepas dari sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, masyaraat dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Kepala Kantor Bea Cukai Magelang Imam Sarjono dalam keterangannya, Selasa (13/1).

Dari sisi penerimaan negara, Bea Cukai Magelang mencatatkan realisasi yang melampaui target.

Dari target penerimaan sebesar Rp 739,9 miliar, realisasi yang berhasil dibukukan mencapai Rp 812,2 miliar atau 109,7 persen.

Capaian ini menunjukkan pertumbuhan signifikan, yakni sekitar 237,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau,” ujar Imam.

Menurut Imam, hasil ini didorong oleh optimalisasi pengawasan di bidang cukai serta meningkatnya kepatuhan pengguna jasa.