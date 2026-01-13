menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Simak, Ini Catatan Positif Kinerja Bea Cukai Magelang Sepanjang 2025

Simak, Ini Catatan Positif Kinerja Bea Cukai Magelang Sepanjang 2025

Simak, Ini Catatan Positif Kinerja Bea Cukai Magelang Sepanjang 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bea Cukai Magelang mencatat kinerja positif sepanjang 2025 yang diraih melalui berbagai program strategis. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MAGELANG - Bea Cukai Magelang mencatat kinerja positif sepanjang tahun 2025.

Hasil ini diraih melalui berbagai program strategis, seperti penguatan pelayanan kepabeanan dan cukai, peningkatan asistensi kepada pelaku usaha dan UMKM, serta optimalisasi pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal.

“Kinerja yang kami raih sepanjang 2025 tidak lepas dari sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, masyaraat dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Kepala Kantor Bea Cukai Magelang Imam Sarjono dalam keterangannya, Selasa (13/1).

Baca Juga:

Dari sisi penerimaan negara, Bea Cukai Magelang mencatatkan realisasi yang melampaui target.

Dari target penerimaan sebesar Rp 739,9 miliar, realisasi yang berhasil dibukukan mencapai Rp 812,2 miliar atau 109,7 persen.

Capaian ini menunjukkan pertumbuhan signifikan, yakni sekitar 237,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga:

“Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau,” ujar Imam.

Menurut Imam, hasil ini didorong oleh optimalisasi pengawasan di bidang cukai serta meningkatnya kepatuhan pengguna jasa.

Ini catatan positif kinerja Bea Cukai Magelang sepanjang 2025, penerimaan capai Rp 812,2 miliar dari target Rp 739,9 miliar

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI