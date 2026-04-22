Simak Jadwal Grand Final Proliga 2026, Aroma Dendam Mulai Tercium
jpnn.com - Partai final Proliga 2026 akan berlangsung pada Jumat (24/4/2026) di GOR Amongrogo, Yogyakarta.
Pada sektor putra, laga puncak akan mempertemukan Jakarta LavAni melawan Bhayangkara Presisi.
Ini menjadi pertemuan keempat kedua tim di final sejak edisi 2022 di Sentul.
Hasilnya, kedua tim sama-sama meraih dua kemenangan.
Pada pertemuan terakhir di Proliga 2025, Bhayangkara Presisi yang diperkuat Leyva Martinez (Kuba) serta Kyle Russell (Amerika Serikat) menang dramatis 3-2 (19-25, 23-25, 25-22, 25-22, 15-9).
Sementara itu, final sektor putri akan mempertemukan Jakarta Pertamina Enduro menghadapi Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.
Pertandingan ini menjadi pertemuan pertama kedua tim di partai final Proliga.
Sepanjang musim ini, keduanya saling mengalahkan dalam empat pertemuan di babak reguler dan final four.
Jadwal babak final Proliga 2026 akan berlangsung mulai Jumat (24/4) mendatang di GOR Amongrogo, Yogyakarta
