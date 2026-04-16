Simak, Pemerintah Punya Kejutan pada Hari Buruh 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli tengah mempersiapkan kado bagi para pekerja/buruh menjelang Hari Buruh atau May Day 2026 yang jatuh pada 1 Mei mendatang.

Hal ini ia ungkapkan menyusul terkait antisipasi dan langkah mitigasi pemerintah terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tercatat sejak awal tahun ini hingga Maret 2026 mencapai 8.389 orang.

“Tunggu nanti akan ada pengumuman dari pemerintah. Kami akan bentuk sesuatu nanti, tunggu saja,” kata Menaker saat ditemui di Jakarta, Rabu (15/4).

Meski demikian, Yassierli enggan memberikan informasi lebih lanjut terkait hadiah bagi pekerja atau buruh pada bulan depan itu.

“Menjelang 1 Mei nanti banyak hal, menjelang 1 Mei nanti kita ada banyak surprise, lah,” ujar dia singkat.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, buruh akan membawa sejumlah isu utama dalam peringatan Hari Buruh 2026 nanti.

Pertama adalah pengesahan RUU Ketenagakerjaan menyusul perintah Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dalam waktu maksimal dua tahun.

Said menekankan undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang baru, bukan revisi atau tambal sulam dari aturan yang sudah ada.