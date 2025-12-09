Simak Permohonan Maaf Bupati Aceh Selatan Haji Mirwan

jpnn.com - ACEH SELATAN - "Saya Haji Mirwan MS, selaku Bupati Aceh Selatan, dengan segala kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak," kata Mirwan di Instagram.

Mirwan adalah kepala daerah yang menjadi sorotan publik, terutama di media sosial, lantaran berangkat umrah di saat wilayahnya masih dalam situasi dan kondisi diselimuti bencana banjir bandang.

"(Menyampaikan permohonan maaf) terutama kepada Bapak Presiden RI, H. Prabowo Subianto, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, H. Tito Karnavian, serta Bapak Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, dan juga kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan," tuturnya.

Dia menyadari tindakannya telah menyita perhatian publik.

"Menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional, kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pascabanjir. Tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang," ujarnya.

"Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya," kata Haji Mirwan.



