menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Simak Pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi soal Kasus Penyadapan Presiden

Simak Pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi soal Kasus Penyadapan Presiden

Simak Pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi soal Kasus Penyadapan Presiden
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan penanganan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Suyudi menyatakan kasus dengan tiga tersangka personel Polri ini murni proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal institusi.

“Kami yakinkan bahwa ini semua adalah murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun,” katanya dalam wawancara cegat seusai audiensi bersama Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis, dikutip dari keterangan resmi.

Baca Juga:

Suyudi mengatakan penanganan kasus tersebut murni untuk kebaikan institusi Polri dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, serta negara.

Pemimpin Korps Bhayangkara itu juga mengatakan bahwa saat ini Polri sangat solid dan seluruh anggota tetap melaksanakan tugas dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Tentunya untuk seluruh anggota di seluruh wilayah Indonesia untuk tetap bekerja dengan baik, melaksanakan tugas-tugas memelihara kamtibmas, senantiasa bersama masyarakat sesuai dengan slogan kami, yaitu ‘Polisi Bersama Masyarakat’,” katanya.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Suyudi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian, dukungan, serta masukan yang selama ini diberikan para senior purnawirawan Polri.

Menurutnya, kehadiran para senior merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral bagi institusi Polri dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan pelaksanaan tugas.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan penanganan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co