Simakdialog Rilis Album 1995, Presentasikan Karya Mendiang Riza Arshad

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Simakdialog menampilkan lanjutan rangkaian komposisi Gong. Proses dan ekspresi musikalitas Sri Hanuraga, Cucu Kurnia, Jason Mountario, serta Dinar Rizkianti dalam mengolah dan mempresentasikan karya Riza Arshad dikemas dalam album berjudul 1995.

Berpulangnya keyboardis dan komposer Riza Arshad pasa awal 2017 tidak membuat kegiatan kolektif ini terhenti. Simakdialog terus menjadi ruang dialog dan eksperimentasi personel-personel untuk membentuk dan menafsir ulang karya-karya Riza.

Personel berharap proses dan konsep tersebut bisa berlanjut menjadi suatu pakem bermusik yang banyak dimainkan di Indonesia.

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Ada 6 lagu dalam album 1995 yang direkam secara langsung saat konser Simakdialog di Ruang Tamu Tony. Selain 1995, lagu yang sekaligus menjadi judul album, juga ada Gong 5 dan Gong 6 yang dibawakan secara medley dengan Gong 1 dan Gong 2.

Hadir juga interpretasi ulang lagu favorit This Spirit, disertai bonus lagu yang sayang untuk dilewatkan.

Riza Arshad membentuk Simakdialog bersama Arie Ayunir (pemain drum yang juga.merupakan pendiri grup musik Potret) pada 1993 - di tahun yang sama gitaris Tohpati Ario Hutomo bergabung.

Indro Hardjodikoro merupakan pemain bass pertama yang menggenapi kuartet ini, meski dalam perjalanannya kemudian digantikan oleh Adhitya Pratama.

Sepeninggalan Arie ke Amerika pada 2001, Riza membawa Simakdialog berinovasi.dengan menggunakan instrumen kendang Sunda sebagai pengganti instrumen drum.