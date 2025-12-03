Simba Sereal Perkuat Sinergi dengan RSB untuk Musim 2026

jpnn.com, BOGOR - Simba Sereal, berdasarkan data Nielsen Retail Audit 2025 tercatat sebagai sereal nomor satu di Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap gaya hidup sehat keluarga Indonesia melalui kelanjutan kemitraan dengan RANS Simba Bogor (RSB) untuk musim kompetisi basket 2026.

Peluncuran tim terbaru yang berlangsung di FullBelly Eats, Bogor, Rabu (3/12), menjadi lanjutan dari kolaborasi yang telah memasuki tahun ketiga sejak dimulai pada November 2023.

Kerja sama ini terus diberlangsungkan karena memberikan nilai positif baik untuk Simba sebagai bagian dari PT Combiphar dan tentunya juga untuk Club RSB.

Baca Juga: Raffi Ahmad Berharap RANS Simba Bogor Bisa Juara IBL 2026

Bagi Simba Sereal, keberadaan RSB sebagai klub dengan basis penggemar muda yang kuat menghadirkan ruang edukasi yang relevan mengenai pentingnya sarapan enak dan bernutrisi, serta menjaga aktivitas fisik.

Sementara bagi RSB, dukungan Simba Sereal menjadi fondasi yang memperkuat pembinaan atlet usia muda serta memperluas jangkauan nilai-nilai positif olahraga di tengah keluarga Indonesia.

Sebagai merek yang dekat dengan keluarga muda, Simba Sereal melihat nutrisi seimbang dan aktivitas fisik sebagai bekal penting pembentukan kebiasaan hidup sehat. Sejak 2024, kampanye “Simba, Juaranya Keluarga Sehat” digulirkan untuk mendorong kebiasaan sarapan bernutrisi.

Pada tahun yang sama, Simba melanjutkan kampanye “Serealnya Juara” untuk menginspirasi Generasi Juara dalam menjalani gaya hidup aktif dan sehat.

“Simba Sereal ingin terus menjadi bagian dari perjalanan anak-anak sebagai generasi penerus dalam meraih mimpi mereka. Nutrisi dan aktivitas fisik adalah fondasi penting, dan kami ingin berada di tengah perjalanan itu,” ujar Director Health & Wellness Combiphar Group Arief Effendy.