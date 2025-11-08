Simbol Pertumbuhan dan Inovasi, RS EMC Sentul Hadirkan Gedung Perluasan

jpnn.com, JAKARTA - RS EMC Sentul meresmikan gedung baru (extension building) sebagai langkah nyata meningkatkan pengembangan fasilitas layanan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat dengan mengutamakan kenyamanan.

Peresmian gedung perluasan itu memiliki makna istimewa karena bertepatan dengan peringatan 12 tahun berdirinya RS EMC Sentul.

Mengusung tema 'Growing Beyond Limits', momentum itu menjadi simbol perjalanan rumah sakit sekaligus menegaskan komitmen untuk terus berkembang tanpa batas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan serta tekad untuk terus berinovasi demi kenyamanan dan keselamatan pasien.

Presiden Direktur PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. (EMC Healthcare), Jusup Halimi, mengatakan dengan adanya gedung perluasan RS EMC Sentul, pihaknya menegaskan kembali visi EMC Healthcare untuk menjadi penyedia layanan kesehatan terdepan yang mengutamakan inovasi, integritas, dan pelayanan berorientasi pada pasien.

"Tentu hal ini bukan tujuan akhir. Pemegang saham kami, EMTEK, dan seluruh manajemen akan berusaha melakukan pengembangan-pengembangan lain di masa yang akan datang," ungkap Jusup Halimi dalam keterangan resmi.

Gedung tambahan ini dibangun di atas lahan seluas +/- 10.361m2 yang terkoneksi dengan gedung RS EMC Sentul sebelumnya.

Terdiri dari lima lantai, gedung perluasan ini tentunya menambah kapasitas rawat inap total 200 tempat tidur dan ruang poliklinik baru dengan desain interior serta fasilitas modern seperti ruang medical check-up terpadu, layanan diagnostik dalam kapasitas ruang yang lebih besar dan lebih nyaman.

Seluruh desain dan pembangunan dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan dan patient-centered design, yang mengutamakan kenyamanan dan keselamatan pasien.