Simbol Pesona Kedewasaan, Usung Bunga Cattleya

jpnn.com, SURABAYA - Ada yang istimewa dari acara Customer Gathering Travel in Style with Antavaya di MegaFirst Lounge, Bank Mega KC Darmo Jalan Raya Darmo No. 95A, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/9).

Dalam acara itu, Yeny Ries, desainer Felicia, ikut meramaikan kegiatan tersebut dengan menggelar fashion show bertema Cattleya.

Tema ini diambil dari salah satu nama spesies bunga anggrek yang dapat diartikan pesona kedewasaan.

“Desain kali ini aku ambil dari Cattleya yang dijadikan sebagai simbol ratu anggrek dengan nuansa bunga warna putih untuk motif. Pilihan warna untuk kainnya aku pilih warna yang soft, seperti warna cream, biru jins, putih dan warna kulit,” ujar Yeny kepada Radar Surabaya (Jawa Pos Group) ditemui di sela-sela Customer Gathering Travel in Style with Antavaya.

Pada acara fashion show kali ini Yeny mengeluarkan 10 karya dengan desain berbeda. Cuttingnya lebih ada layer-layernya kemudian lebih dimodel ke tutu dan di press body agar terkesan lebih seksi.

Pada desain tangan dibuat membalon. Desain karya Yeny ini bisa digunakan untuk semua kalangan, baik remaja hingga dewasa, termasuk yang berhijab.

Oleh karena itu, tiga dari 10 model menggunakan hijab agar terkesan bisa dipakai di semua kalangan. Bahkan, ada yang usia 60 tahun sebagai modelnya serta menampilkan koleksi tas dari Kalyana Leather Bag. (via/hen)