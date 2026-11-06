Siminsure Jadi Identitas Baru Asuransi Simas Jiwa, Nasabah Tak Perlu Ubah Polis

jpnn.com - JAKARTA - PT Asuransi Simas Jiwa resmi memperkenalkan Siminsure sebagai identitas komunikasi baru untuk memperkuat pengenalan merek, sekaligus mempermudah masyarakat memahami produk perlindungan asuransi jiwa.

Peluncuran Siminsure dilakukan di tengah perubahan perilaku konsumen, meningkatnya penggunaan layanan digital, dan perkembangan industri asuransi yang menuntut komunikasi lebih sederhana serta mudah dipahami.

Meski menghadirkan identitas baru, perusahaan memastikan tidak ada perubahan terhadap polis maupun manfaat perlindungan yang telah dimiliki nasabah.

"PT Asuransi Simas Jiwa tetap menjadi nama badan hukum kami. Siminsure adalah brand call yang kami hadirkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh manfaat perlindungan asuransi," ujar Direktur Utama PT Asuransi Simas Jiwa Dewi Listyaningtyas, Jumat (6/11).

Dia memastikan nomor polis, manfaat perlindungan, prosedur pengajuan klaim, jaringan kantor pemasaran, serta izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, lanjut dia, nasabah tidak perlu melakukan tindakan apa pun terhadap polis yang telah dimiliki setelah peluncuran Siminsure tersebut.

Dewi menjelaskan kehadiran Siminsure merupakan bagian dari upaya perusahaan memperkuat peran sebagai life advisor atau pendamping masyarakat dalam merencanakan perlindungan di berbagai tahap kehidupan.

"Siminsure adalah bagian dari perjalanan kami menjadi life advisor yang lebih dekat dan lebih mudah dikenali oleh masyarakat. Kami ingin memahami kebutuhan setiap individu dan keluarga, serta menghadirkan solusi perlindungan yang tepat bagi mereka," katanya.

Mengusung janji merek Life. Secured, Siminsure diperkenalkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat bahwa asuransi jiwa bukan sekadar produk keuangan, melainkan bagian perencanaan masa depan.