Simon Grayson Buka Suara, Ungkap Alasan Gabung Timnas Indonesia

jpnn.com - Simon Grayson mengonfirmasi dirinya kini menjadi bagian dari jajaran staf pelatih Timnas Indonesia.

Pria asal Inggris itu akan menjalankan peran sebagai asisten pelatih untuk menghadapi dua laga internasional pada agenda FIFA Matchday akhir Maret 2026.

Kabar tersebut disampaikan Grayson melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Mantan pelatih Hartlepool United itu mengaku antusias memulai petualangan barunya bersama Skuad Garuda.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia sebagai asisten pelatih untuk pertandingan mendatang pada jendela FIFA melawan Bulgaria dan St Kitts and Nevis di Jakarta," tulisnya.

Menurut Grayson, kesempatan bekerja di level tim nasional menjadi pengalaman yang sudah lama dia tunggu.

Selama ini, pria berusia 56 tahun itu lebih banyak menghabiskan karier kepelatihannya bersama klub-klub di Inggris.

""Saya sangat menantikan bekerja dengan pelatih kepala John Herdman dan stafnya."