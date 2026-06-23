Simpan Senpi Rakitan & Amunisi, Lansia di OKU Timur Diciduk Polisi

jpnn.com - PALEMBANG - Polres Ogan Komering Ulu Timur, Polda Sumatera Selatan, menangkap pria lanjut usia berinisial S (55) yang diduga menyimpan senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisi tanpa izin di wilayah Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten OKU Timur. Penangkapan ini merupakan bagian dari Operasi Senpi Musi 2026.

Kapolres OKU Timur AKBP Adik Listiyono menerangkan bahwa penangkapan ini dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat terkait adanya kepemilikan senjata api ilegal di Dusun VII, Desa Sukadamai Timur, Kecamatan Madang Suku III.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Satgas Operasi Senpi Musi 2026 Polres OKU Timur bersama Polsek Madang Suku II melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap pelaku. Lalu, petugas melakukan penggeledahan pada Jumat (19/6), sekitar pukul 22.00 WIB.

"Dari hasil penggeledahan, ditemukan satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam yang disembunyikan pelaku, beserta lima butir amunisi tajam kaliber 9 milimeter," kata Adik, Selasa (23/6).

Selanjutnya, pelaku bersama barang bukti langsung dibawa ke Mapolres OKU Timur untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Polisi juga masih mendalami asal-usul senjata api tersebut serta kemungkinan keterkaitan dengan tindak pidana lain.

Perwira menengah Polri itu menegaskan akan menindak tegas setiap bentuk kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukumnya.

"Kami mengapresiasi informasi dari masyarakat. Kepemilikan senjata api tanpa izin adalah pelanggaran hukum serius dan dapat membahayakan keselamatan orang lain," ungkap Adik.