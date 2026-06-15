Simpan Senpi Rakitan Laras Panjang, Petani di Sekayu Ditangkap Polisi

jpnn.com - PALEMBANG - Seorang petani berinisial J (53), warga Desa Sungai Batang, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, ditangkap polisi karena kedapatan menyimpan senjata api (senpi) rakitan laras panjang secara ilegal.

Kasi Humas Polres Muba AKP S. Hutahaean mengungkapkan pengungkapan kasus tersebut dilakukan, Sabtu (13/6), sekitar pukul 00.30 WIB, di Dusun I RT 001 Desa Sungai Batang, Kecamatan Sekayu.

Penangkapan tersangka tersebut merupakan bagian dari pengungkapan kasus yang masuk dalam target operasi (TO) Operasi Senpi Musi 2026.

"Tersangka diamankan dalam rangka pelaksanaan Operasi Senpi Musi 2026. Dari hasil penggeledahan ditemukan satu pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta amunisinya yang disimpan di dapur rumah tersangka," ungkap Hutahaean, Senin (15/6).

Menurut Hutahaean, penangkapan bermula dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan petugas terhadap dugaan kepemilikan senjata api ilegal.

Saat melakukan pemeriksaan di kediaman tersangka, polisi menemukan senpi rakitan beserta sejumlah perlengkapan yang diduga digunakan sebagai amunisi. Selain mengamankan senjata api rakitan, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti lain.

“Berupa 22 butir potongan timah kecil, satu jumput sabut kelapa, satu botol bubuk mesiu, satu kaleng rokok, sembilan buah klip, satu potongan bambu kecil, satu wadah bertutup warna pink, serta satu bungkus senyawa," ungkapnya.

Saat pemeriksaan, tersangka mengaku kepada polisi bahwa senpi rakitan itu adalah miliknya. "Kepada penyidik, dia mengaku senjata api rakitan digunakan untuk menjaga kebun dari gangguan hama," jelas Hutahaean.