Simpatisan KKB di Dekai Diduga Menyerang Warga, 1 Korban Tewas
jpnn.com - Simpatisan KKB diduga melakukan penyerangan terhadap warga di dua lokasi berbeda di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan l.
Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan insiden itu mengakibatkan seorang warga tewas.
Insiden penyerangan terjadi sejak Kamis (25/12) malam hingga Jumat (26/12).
"Saat ini korban selamat yang luka-luka masih dirawat intensif di RSUD Dekai," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani di Jayapura, Jumat malam (26/12/2025).
Dari laporan yang diterima terungkap insiden pertama terjadi Kamis malam sekitar pukul 20.45 WIT, di Jalan Sosial Matoa, Distrik Dekai dengan korban bernama Ramli (51).
Korban ditemukan meninggal dengan tubuh penuh luka senjata tajam.
Kemudian, kasus kedua terjadi Jumat sekitar pukul 09.00 WIT di sebuah bengkel motor yang berada di Jalan Papua, Distrik Dekai.
Dalam peristiwa kedua tersebut, korban bernama Ardi (45) terluka akibat dianiaya dengan senjata tajam.
Simpatisan KKB diduga melakukan penyerangan terhadap warga di dua lokasi berbeda di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan l. Satu korban tewas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wisatawan Asal Tasik Tewas seetela Meloncat dari Bangkai Kapal Viking Pangandaran
- Buntut 2 Matel Tewas Dikeroyok Polisi di Kalibata, Polda Metro Evaluasi SOP Penarikan Kendaraan
- Kodam XV/Pattimura Memastikan Prajurit TNI AD Serda Charles Telehala Tewas Gantung Diri
- WN Tiongkok Penabrak Mahasiswi hingga Korban Tewas di Semarang Belum Ditahan
- 3 Orang Tewas Kecelakaan di Goa Gong Bali, 2 Anak-Anak, Begini Kejadiannya
- Catatan Kriminal Berskala Besar Anggota KKB Iron Heluka