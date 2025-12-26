menu
Simpatisan KKB di Dekai Diduga Menyerang Warga, 1 Korban Tewas

Tim gabungan dari Polres Yahukimo dan Satgas Damai Cartenz saat melakukan olah TKP sesaat setelah terjadi kasus penyerangan terhadap warga di Dekai. (ANTARA/HO/Satgas Damai Cartenz)

jpnn.com - Simpatisan KKB diduga melakukan penyerangan terhadap warga di dua lokasi berbeda di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan l.

Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan insiden itu mengakibatkan seorang warga tewas.

Insiden penyerangan terjadi sejak Kamis (25/12) malam hingga Jumat (26/12).

"Saat ini korban selamat yang luka-luka masih dirawat intensif di RSUD Dekai," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani di Jayapura, Jumat malam (26/12/2025).

Dari laporan yang diterima terungkap insiden pertama terjadi Kamis malam sekitar pukul 20.45 WIT, di Jalan Sosial Matoa, Distrik Dekai dengan korban bernama Ramli (51).

Korban ditemukan meninggal dengan tubuh penuh luka senjata tajam.

Kemudian, kasus kedua terjadi Jumat sekitar pukul 09.00 WIT di sebuah bengkel motor yang berada di Jalan Papua, Distrik Dekai.

Dalam peristiwa kedua tersebut, korban bernama Ardi (45) terluka akibat dianiaya dengan senjata tajam.

Simpatisan KKB diduga melakukan penyerangan terhadap warga di dua lokasi berbeda di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan l. Satu korban tewas.

