Simple Plan Merilis Album Ke-6, Harder Than It Looks

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Kanada, Simple Plan akhirnya merilis album terbaru berjudul Harder Than It Looks.

Album tersebut menjadi album keenam bagi band beranggotakan Pierre Bouvier (vokal), Chuck Comeau (drum), Sebastien Lefebvre (gitar), dan Jeff Stinco (gitar) itu.

Harder Than It Looks merupakan album yang menampilkan single-single terbaru Simple Plan termasuk Wake Me Up (When This Nightmare’s Over), The Antidote, Ruin My Life, dan Congratulations.

"Kami menuangkan hati dan jiwa kami di lagu-lagu baru yang ada di album ini dan kami sangat bangga dengan album ini," kata Pierre Bouvier dari Simple Plan, Sabtu (7/5).

Menurutnya, album tersebut berisi lagu-lagu dengan sound klasik khas Simple Plan.

Vokalis Simple Plan itu merasa album ini bakal disukai penggemar dan istimewa untuk banyak orang.

"Lagu-lagu yang seru, catchy, jujur, dan penuh emosi yang membuatmu merasa tidak sendirian dan memberikan senyuman serta harapan kepadamu," jelasnya.

Harder Than It Looks dari Simple Plan sudah bisa dinikmati melalui platform musik digital.