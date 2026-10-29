Simplus Manjakan Penggemar TEN dengan Promo & Aktivitas Eksklusif hingga 2027
jpnn.com - Merek peralatan rumah tangga asal Thailand, Simplus memperkuat strategi branding dengan menggandeng penyanyi TEN sebagai Global Brand Ambassador. Hal itu sekaligus untuk menjangkau konsumen muda yang mengutamakan kepraktisan dan estetika dalam kehidupan sehari-hari.
CEO Simplus Jack mengatakan pemilihan TEN didasari oleh kesamaan latar belakang keduanya yang berasal dari Thailand dan telah menjangkau pasar internasional.
"Kami senang menyambut TEN sebagai Global Brand Ambassador Simplus. TEN dan Simplus memiliki kesamaan DNA, 'Born in Thailand, Made for Global', lahir di Thailand dan terus berkembang menyapa audiens global," ujar Jack dalam keterangannya Kamis (29/10).
Menurutnya, kreativitas, kedisiplinan, dan kemampuan TEN beradaptasi dengan berbagai aktivitas dinilai sejalan dengan karakter konsumen yang ingin dijangkau Simplus.
Melalui kolaborasi ini, Simplus juga meluncurkan kampanye bertajuk #PlusTenToYourLife yang mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup modern melalui pilihan sederhana dalam keseharian.
"Melalui kolaborasi bersama TEN, kami ingin menginspirasi lebih banyak lagi generasi muda untuk merangkul gaya hidup modern di mana kenyamanan, fungsionalitas, dan gaya personal bisa berjalan berdampingan," kata Jack.
Seiring dengan penunjukan TEN sebagai duta merek global, Simplus turut memperkenalkan sejumlah produk dari berbagai kategori peralatan rumah tangga.
Pada kategori perawatan diri atau personal care appliances, Simplus menawarkan pengering rambut (hair dryer), pelurus rambut (hair straightener), pengeriting rambut (curling iron), hingga sikat penata rambut elektrik (hot air styling brush).
Merek peralatan rumah tangga asal Thailand, Simplus manjakan penggemar TEN dengan promo dan aktivitas eksklusif hingga 2027.
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