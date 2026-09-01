Simposium Budaya Jejak Solo untuk Dunia, Gaungkan Kearifan Nusantara

jpnn.com, SURAKARTA - Yayasan Anand Ashram sukses menggelar Simposium Budaya bertajuk ‘Jejak Solo untuk Dunia: Membangkitkan Kearifan Nusantara untuk Manusia Modern’ di Bale Pangenggar, Taman Balekambang, Surakarta. Sebanyak 600 peserta antusias mengikuti event tersebut.

Para peserta berasal beragam dari lintas usia, profesi, suku, dan kepercayaan. Keistimewaan simposium ini makin diperkuat dengan kehadiran jajaran pimpinan daerah dan tokoh masyarakat tingkat kota.

Acara ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Surakarta, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta, Kepala Bakesbangpol, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari)

Surakarta, Komandan Kodim (Dandim), serta kerabat dari KGPH Dipokusumo, yang menegaskan dukungan penuh institusi negara terhadap pelestarian nilai budaya.

Simposium budaya ini sekaligus menjadi puncak peringatan Hari Bhakti Ibu Pertiwi (HBIP) ke-22, sebuah momentum bersejarah yang dicanangkan oleh Menteri Pertahanan RI (2004-2009), Prof. Juwono Sudarsono, pasca Simposium Kebangsaan Bhakti Bagi Ibu Pertiwi di Lemhanas Jakarta pada 1 September 2005 silam.

Dalam sambutan pembukanya, Ketua Panitia Iwan Susanto, mengingatkan bahwa dunia sedang berubah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat teknologi digital.

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"Perubahan dunia harus dimulai dari transformasi diri. Kedamaian dalam diri melahirkan kejernihan. Kejernihan melahirkan kepedulian. Kepedulian melahirkan kebersamaan, dan kebersamaan membawa kita menuju harmoni," ujar Iwan.

Dia menegaskan bahwa bakti kepada Ibu Pertiwi bukan sekadar peringatan seremonial tahunan, melainkan pengabdian nyata bagi negeri, sesama, alam, dan seluruh ekosistem kehidupan.