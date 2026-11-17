jpnn.com, JAKARTA - Potensi besar pesantren sebagai basis pemberdayaan sosial dan ekonomi umat mengemuka dalam gelaran Simposium Nasional Pemberdayaan Masyarakat Sosial-Ekonomi Pesantren pada Selasa (17/11/2026).

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Qodari menyoroti peran krusial infrastruktur sosial dan lembaga pesantren dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat, Selasa (17/11/2026).

Dalam pemaparannya, Kamaruddin mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dari sisi budaya, bahasa, suku maupun karakteristik masyarakat lainnya. Ia menyebut Indonesia sebagai mega diversity country atau salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia.

"Bangga akan Indonesia ini, negara bangsa yang kita ketahui bersama adalah salah satu di antara, saya sering menyebutnya sebagai mega diversity country, one of the most diverse country in the world," ujar Kamaruddin.

Menurutnya, keberagaman yang begitu besar tidak membuat Indonesia kehilangan suasana sosial-politik yang kondusif. Salah satu faktor yang menopang kondisi tersebut adalah kuatnya infrastruktur sosial di tengah masyarakat.

"Alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang memiliki suasana atau sistem sosial politik yang sangat kondusif di tengah diversity yang luar biasa," katanya.

Kamaruddin menjelaskan, kekuatan Indonesia tidak hanya bertumpu pada konstitusi dan Pancasila, tetapi juga ditopang oleh infrastruktur sosial yang berkembang di masyarakat.

"Indonesia memiliki infrastruktur sosial yang sangat kokoh, yang sangat keren, luar biasa. Selain tentu kita punya konstitusi, Pancasila dan seterusnya," ungkapnya.