menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Simulasi 3 Nama Survei SMRC: Elektabilitas Gibran Tertinggi, Prabowo Posisi Buncit

Simulasi 3 Nama Survei SMRC: Elektabilitas Gibran Tertinggi, Prabowo Posisi Buncit

Simulasi 3 Nama Survei SMRC: Elektabilitas Gibran Tertinggi, Prabowo Posisi Buncit
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menghitung angka keterpilihan tiga nama kandidat dalam survei berjudul Elektabilitas Presiden Prabowo yang dilaksanakan pada 1-10 Oktober 2026.

Tiga nama yang dihitung, yakni Presiden RI Prabowo Subianto, Wapres RI Gibran Rakabuming Raka, dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kami membuat simulasi pilihan tertutup terhadap tiga nama, Prabowo vs Gibran vs AHY," demikian keterangan SMRC dalam survei yang dibagikan Sabtu (17/10).

Baca Juga:

SMRC menuturkan nama Gibran dihitung dalam simulasi tiga nama karena putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu berstatus Wapres RI dan bisa diusung PSI.

"Punya hubungan kuat dengan PSI yang mungkin bisa mencalonkannya," demikian pernyataan SMRC.

Sementara itu, mereka menaruh AHY dalam simulasi tiga nama karena berstatus ketum partai dan punya peluang diusung pada 2029.

Baca Juga:

Menurut SMRC, nama Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi tak dimasukkan karena berstatus kader Gerindra yang dipimpin Prabowo.

"Itu simulasi tiga nama ini dinilai cukup realistis dan relevan untuk menguji kekuatan elektabilitas Prabowo ketika Dedi Mulyadi tidak ikut bersaing," ujar mereka.

SMRC menyebut elektabilitas Prabowo menjadi yang terendah dalam simulasi tiga nama di bawah Gibran dan AHY.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI