Simulasi 3 Nama Survei SMRC: Elektabilitas Gibran Tertinggi, Prabowo Posisi Buncit

jpnn.com, JAKARTA - Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menghitung angka keterpilihan tiga nama kandidat dalam survei berjudul Elektabilitas Presiden Prabowo yang dilaksanakan pada 1-10 Oktober 2026.

Tiga nama yang dihitung, yakni Presiden RI Prabowo Subianto, Wapres RI Gibran Rakabuming Raka, dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kami membuat simulasi pilihan tertutup terhadap tiga nama, Prabowo vs Gibran vs AHY," demikian keterangan SMRC dalam survei yang dibagikan Sabtu (17/10).

SMRC menuturkan nama Gibran dihitung dalam simulasi tiga nama karena putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu berstatus Wapres RI dan bisa diusung PSI.

"Punya hubungan kuat dengan PSI yang mungkin bisa mencalonkannya," demikian pernyataan SMRC.

Sementara itu, mereka menaruh AHY dalam simulasi tiga nama karena berstatus ketum partai dan punya peluang diusung pada 2029.

Menurut SMRC, nama Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi tak dimasukkan karena berstatus kader Gerindra yang dipimpin Prabowo.

"Itu simulasi tiga nama ini dinilai cukup realistis dan relevan untuk menguji kekuatan elektabilitas Prabowo ketika Dedi Mulyadi tidak ikut bersaing," ujar mereka.