Simulasi Elektabilitas Cawapres, yang Teratas Tak Disangka

jpnn.com, JAKARTA - Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis hasil survei terbaru dalam simulasi elektabilitas calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi menempati posisi teratas.

Berdasarkan hasil survei yang dipaparkan Direktur Eksekutif Adi Prayitno dalam peluncuran hasil Survei Nasional "Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran" di Jakarta, Minggu, Gubernur Jawa Barat tersebut memperoleh elektabilitas sebesar 21 persen, unggul dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meraih 14,2 persen.

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Selanjutnya, terdapat Agus Harimurti Yudhoyono dengan elektabilitas 7,1 persen dan Anies Baswedan sebesar 7 persen.

Di bawahnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperoleh elektabilitas 4,8 persen, disusul Mahfud MD sebesar 4,4 persen. Sementara itu, Sherly Tjoanda meraih 3,2 persen dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebesar 3,1 persen.

Nama lain yang masuk dalam bursa cawapres antara lain Ganjar Pranowo dengan 2,6 persen, Teddy Indra Wijaya sebesar 1,4 persen, serta Muhaimin Iskandar sebesar 0,9 persen.

Adapun Kaesang Pangarep memperoleh 0,9 persen, disusul Susi Pudjiastuti sebesar 0,8 persen, Anis Matta 0,7 persen, Zulkifli Hasan 0,7 persen, dan Bahlil Lahadalia 0,5 persen.

Sejumlah nama seperti Andi Amran Sulaiman, Raffi Ahmad, Sudaryono, Erick Thohir, Emil Dardak, Rieke Diah Pitaloka mendapat 0,1 persen. Sementara itu, 3,5 persen responden memilih nama lain dan 20,8 persen tidak memberikan jawaban.