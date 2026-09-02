Sinabung Siaga, Polda Sumut Siapkan Bantuan Fast Response

jpnn.com, JAKARTA - Polda Sumatera Utara menyiapkan 160 personel untuk mendukung upaya penanganan cepat, pencegahan, dan mitigasi dampak erupsi Gunungapi Sinabung yang kini berstatus Level III atau Siaga. Kesiapan ini diumumkan Kapolres Karo saat melakukan pengecekan di Pos Pengamatan Gunungapi Sinabung di Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, Senin siang.

Personel yang disiapkan terdiri dari 90 personel Satuan Brimob, 60 personel Direktorat Samapta, dan 10 personel kesehatan. Mereka akan ditempatkan di sejumlah lokasi yang berpotensi terdampak erupsi agar dapat bergerak cepat jika situasi memburuk.

Kapolres Karo menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk respons cepat Polda Sumut dalam menghadapi potensi bencana alam. Personel bantuan tersebut akan disiagakan di titik-titik strategis sehingga dapat segera dikerahkan untuk proses evakuasi maupun tindakan darurat lainnya.

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"Ini merupakan langkah fast response Polda Sumut dalam rangka pencegahan dan mitigasi penanganan potensi bencana alam akibat erupsi Gunung Sinabung. Polda Sumut menyiapkan personel agar sewaktu-waktu dibutuhkan dapat langsung bergerak membantu masyarakat," ujar Kapolres Karo.

Dia menegaskan bahwa kesiapsiagaan ini merupakan bagian dari sinergitas kepolisian bersama TNI, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan instansi terkait. Kolaborasi tersebut ditujukan untuk memantau perkembangan aktivitas gunung dan memastikan respon terpadu di lapangan. Pihak Reskrim Polres Karo yang dipimpin AKP Hizkia Siagian juga memastikan keamanan lingkungan tetap kondusif.

"Personel akan kita siagakan di titik-titik yang dianggap perlu, sehingga ketika ada perkembangan situasi dan masyarakat membutuhkan bantuan, kita bisa segera memberikan pertolongan. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas," katanya.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak panik, namun meningkatkan kewaspadaan. Dia meminta warga untuk selalu mengikuti arahan petugas dan hanya mempercayai informasi resmi terkait perkembangan aktivitas Gunungapi Sinabung. (tan/jpnn)