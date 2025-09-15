SINAR Diyakini Bisa Jadi Jembatan Komunikasi Lintas Kementerian
jpnn.com - Peserta Diklat Lembaga Administrasi Negara (LAN) Pandu Wibowo mengatakan pengembangan platform digital bernama SINAR (Sinergi Narasi) dirancang sebagai jembatan komunikasi lintas kementerian dan lembaga (K/L).
Kehadiran SINAR diharapkan mampu menghadirkan ekosistem komunikasi yang lebih solid, responsif, dan berbasis data dalam mendukung stabilitas nasional.
Pandu mengatakan di tengah derasnya arus informasi saat ini, pemerintah dituntut untuk bergerak lebih adaptif.
"Perkembangan teknologi informasi telah memudahkan masyarakat dalam mengakses dan membagikan berita, tetapi di sisi lain juga memunculkan tantangan serius berupa penyebaran informasi palsu atau hoaks," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (15/9/2025).
Dia menjelaskan bahwa hoaks tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga dapat memicu kesalahpahaman, konflik sosial, hingga mengganggu stabilitas nasional.
Kondisi iitu semakin berbahaya apabila informasi palsu menyasar isu strategis, seperti kebijakan pemerintah, program nasional, atau figur pejabat publik.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya terletak pada pelaksanaan program, tetapi juga pada kemampuan menyosialisasikan kebijakan dan capaian secara cepat, akurat, dan konsisten.
Dalam konteks itulah, SINAR hadir sebagai solusi inovatif. Platform ini dikembangkan sebagai wadah kolaborasi lintas K/L untuk mengelola narasi, memonitor isu, serta mendistribusikan propaganda positif yang lebih terarah.
