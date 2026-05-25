Sinar Mas Gelar Literasi Keuangan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

jpnn.com, PALANGKARAYA - Asuransi Sinar Mas bersama Sinar Mas Asuransi Syariah dan Asuransi Simas Insurtech menggelar kegiatan literasi keuangan bagi mahasiswa/i dan dosen di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Kick-Off Bulan Literasi Keuangan sebagai bentuk dukungan terhadap program Otoritas Jasa Keuangan.

Pimpinan Cabang Asuransi Sinar Mas Palangka Raya, Obed Fan Simanjuntak menyampaikan literasi keuangan menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pengelolaan keuangan dan perlindungan finansial sejak dini.

Baca Juga: Sinar Mas Land Luncurkan Klaster Komersial Wander Alley Walk di Kawasan TOD BSD City

“Melalui kegiatan literasi keuangan ini, kami ingin para mahasiswa memahami bahwa perlindungan finansial itu mudah, relevan, dan dapat dimulai sejak dini. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi keuangan,” ujar Obed.

Kegiatan literasi keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya pengelolaan keuangan dan perlindungan finansial sebagai bagian dari perencanaan keuangan yang sehat.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz dan Rakhdinda Dwi Arta Qairi, Direktur Kerjasama dan Hubungan Internasional UMPR.

Mereka menyampaikan apresiasi terhadap Asuransi Sinar Mas yang melakukan kegiatan literasi sampai ke pulau Kalimantan.

“Kami mengapresiasi komitmen Asuransi Sinar Mas dalam menghadirkan kegiatan literasi keuangan hingga ke Palangka Raya. Kegiatan literasi dan inklusi keuangan seperti ini menjadi langkah positif meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenal pengelolaan keuangan dan pentingnya perlindungan finansial,” ujar Primandanu.