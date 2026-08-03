Sinar Mas Land Beri Beasiswa Rp 1,2 Miliar untuk Program S1 di Monash University Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Sinar Mas Land melalui Digital Hub memberikan beasiswa sebesar Rp 1,2 miliar untuk pendidikan jenjang Sarjana Strata 1 (S1) bagi calon mahasiswa program studi Digital Business dan Information Technology di Monash University, Indonesia, di BSD City.

Inisiatif ini dilakukan untuk menjawab 3 juta talenta digital hingga 2030 atau setara dengan 600 ribu tenaga digital baru setiap tahunnya sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Beasiswa itu diberikan kepada pemenang NextGen Digital Impact Competition yang telah sukses digelar pada Juni 2026.

Kompetisi berskala nasional tersebut mengajak generasi muda untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai tantangan nyata di bidang bisnis digital dan teknologi informasi melalui pendekatan berbasis riset.

Babak final NextGen Undergraduate Scholarship Program diikuti 8 finalis terbaik yang mempresentasikan hasil analisis mereka di hadapan dewan juri yang terdiri atas akademisi dan praktisi industri. Penilaian dilakukan berdasarkan kedalaman analisis, relevansi isu, pemahaman terhadap dampak yang ditimbulkan, serta kemampuan peserta menyampaikan argumentasi secara sistematis dan berbasis data. Foto: Dokumentasi Sinar Mas Land

Para insan cendekia diuji menyusun problem statement essay dengan mengkaji akar permasalahan, dampaknya terhadap masyarakat maupun industri, hingga merumuskan solusi inovatif yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masa depan.

Vice President of Education Monash University Indonesia, Dr. Yessy Arnold Perangin Angin menyampaikan pihaknya mengapresiasi dukungan Sinar Mas Land melalui NextGen Undergraduate Scholarship Program sebagai wujud komitmen bersama dalam menyiapkan talenta digital Indonesia.

Menurut Yessy, kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri menjadi semakin penting untuk membekali generasi muda dengan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta pemahaman terhadap teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri.