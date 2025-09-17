menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Properti » Sinar Mas Land Luncurkan Wander Alley, Spot Hangout Baru di Kawasan TOD Intermoda BSD City

Sinar Mas Land Luncurkan Wander Alley, Spot Hangout Baru di Kawasan TOD Intermoda BSD City

Sinar Mas Land Luncurkan Wander Alley, Spot Hangout Baru di Kawasan TOD Intermoda BSD City
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dari kiri ke kanan: Surianto Chandra (Vice President Commercial BSD Sinar Mas Land), Razna Adella (Vice President of Business Development Retail Sinar Mas Land), Perry P. Handjaya (Managing Director Business Development Sinar Mas Land), Harry Ramaputra (CEO Project Support & Services Sinar Mas Land), dan Dhany Herlambang (Vice President Finance Commercial BSD Sinar Mas Land) di seremoni groundbreaking Wander Alley di kawasan TOD Intermoda, BSD City, Rabu (17/9/2025). Foto: Dok. Sinar Mas Land

jpnn.com, BSD CITY - Sinar Mas Land menghadirkan Wander Alley yang merupakan alfresco retail sekaligus urban hangout place di kawasan TOD Intermoda BSD City Tangerang dengan terintegrasi dengan Stasiun KRL Commuter Line Cisauk hingga terminal bus BSD Link.

Managing Director Business Development Sinar Mas Land Perry P. Handjaya menyampaikan Wander Alley dibangun di atas lahan seluas 1,7 hektare dari pengembangan kawasan TOD Intermoda BSD City yang memiliki total keseluruhan lahan seluas 25 hektare.

Area komersial ini menyasar para commuters, transit user, komunitas hingga masyarakat di BSD City dan sekitarnya.

Baca Juga:

Sinar Mas Land Luncurkan Wander Alley, Spot Hangout Baru di Kawasan TOD Intermoda BSD City

Dibangun di atas lahan seluas 1,7 hektare, Wander Alley merupakan katalis dari pengembangan kawasan TOD Intermoda BSD City dengan konsep kawasan alfresco retail sekaligus urban hangout place yang terintegrasi dengan jaringan transportasi publik, mulai dari Stasiun KRL Commuter Line Cisauk hingga terminal bus BSD Link. Foto: Dokumentasi Sinar Mas Land

Proyek tersebut ditargetkan rampung dan mulai beroperasi pada kuartal IV 2026.

Sesuai data, jumlah penumpang kuartal pertama 2025 di Terminal Bus dan Stasiun Cisauk mencapai 582.622 penumpang dari jumlah penumpang pada kuartal pertama 2024 sebesar 431.088 atau naik sekitar 39,71 persen.

Baca Juga:

"Kenaikan mobilitas urban ini menegaskan pentingnya kawasan Transit-Oriented Development (TOD) sebagai simpul utama bagi mobilitas perkotaan," kata Perry dalam seremoni groundbreaking Wander Alley di kawasan TOD Intermoda BSD City, Rabu (17/9).

Perry juga menyampaikan berdasarkan data Knight Frank Indonesia (2024), dalam tiga tahun terakhir telah dibangun 13 mal atau ritel berkonsep alfresco retail di Jakarta.

Sinar Mas Land meluncurkan Wander Alley yang merupakan alfresco retail sekaligus urban hangout place di kawasan TOD Intermoda BSD City

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI