Sinar Mas Land Luncurkan Wander Alley, Spot Hangout Baru di Kawasan TOD Intermoda BSD City

jpnn.com, BSD CITY - Sinar Mas Land menghadirkan Wander Alley yang merupakan alfresco retail sekaligus urban hangout place di kawasan TOD Intermoda BSD City Tangerang dengan terintegrasi dengan Stasiun KRL Commuter Line Cisauk hingga terminal bus BSD Link.

Managing Director Business Development Sinar Mas Land Perry P. Handjaya menyampaikan Wander Alley dibangun di atas lahan seluas 1,7 hektare dari pengembangan kawasan TOD Intermoda BSD City yang memiliki total keseluruhan lahan seluas 25 hektare.

Area komersial ini menyasar para commuters, transit user, komunitas hingga masyarakat di BSD City dan sekitarnya.

Dibangun di atas lahan seluas 1,7 hektare, Wander Alley merupakan katalis dari pengembangan kawasan TOD Intermoda BSD City dengan konsep kawasan alfresco retail sekaligus urban hangout place yang terintegrasi dengan jaringan transportasi publik, mulai dari Stasiun KRL Commuter Line Cisauk hingga terminal bus BSD Link. Foto: Dokumentasi Sinar Mas Land

Proyek tersebut ditargetkan rampung dan mulai beroperasi pada kuartal IV 2026.

Sesuai data, jumlah penumpang kuartal pertama 2025 di Terminal Bus dan Stasiun Cisauk mencapai 582.622 penumpang dari jumlah penumpang pada kuartal pertama 2024 sebesar 431.088 atau naik sekitar 39,71 persen.

"Kenaikan mobilitas urban ini menegaskan pentingnya kawasan Transit-Oriented Development (TOD) sebagai simpul utama bagi mobilitas perkotaan," kata Perry dalam seremoni groundbreaking Wander Alley di kawasan TOD Intermoda BSD City, Rabu (17/9).

Perry juga menyampaikan berdasarkan data Knight Frank Indonesia (2024), dalam tiga tahun terakhir telah dibangun 13 mal atau ritel berkonsep alfresco retail di Jakarta.