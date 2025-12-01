Sinar Mas Land Video Competition 2025 Umumkan Pemenang Kontes, Ini Daftarnya

jpnn.com, JAKARTA - Sinar Mas Land resmi mengumumkan pemenang Sinar Mas Land Video Competition (SMLVC) 2025 yang berlangsung selama Mei-November 2025.

Managing Director President Office Sinar Mas Land Dony Martadisata mengatakan kompetisi SMLVC adalah ajang tahunan bagi masyarakat untuk menuangkan kreativitas mereka dalam membuat video pengalaman pribadi atau kisah inspiratif melalui akun media sosial, saat berada di proyek Sinar Mas Land.

Menurut Dony, tahun ini, lebih dari 600 peserta mengirimkan video kreatif mereka yang menceritakan pengalaman seru di berbagai proyek Sinar Mas Land yang ada di Jabodetabek, Surabaya, Semarang, Balikpapan, dan Batam.

Video peserta SMLVC 2025 yang berhasil menjangkau sekitar 15 juta orang di platform Instagram dan TikTok menunjukkan antusiasme masyarakat dalam membuat video kreatif tentang kawasan hunian modern, perkantoran inovatif, pusat edukasi, mal, pusat perbelanjaan, dan gaya hidup hingga ruang publik yang mendukung gaya hidup urban modern.

Seluruh pemenang bulanan Mei - Oktober kembali mengikuti kompetisi sesi Grand Prize yang berhadiah iPhone 16 Promax, Samsung Galaxy S25 Ultra dan Voucher MAP senilai Rp 750 ribu.

“Kami sangat mengapresiasi antusiasme dan kreativitas luar biasa yang ditunjukkan oleh semua peserta. Kami menegaskan komitmen untuk terus mendukung ruang berekspresi bagi para kreator," kata Dony dikutip, Senin (1/12).

Dony menilai melalui kompetisi ini, pihaknya berharap makin banyak cerita, perspektif, dan pengalaman baru yang lahir dari kreativitas publik, sekaligus menggambarkan bagaimana kawasan-kawasan Sinar Mas Land terus berkembang menjadi ruang hidup yang dinamis dan penuh peluang bagi semua.

"Tak lupa kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang dan 600 peserta yang telah mengikuti kompetisi ini. Kami harapkan ajang SMLVC dapat menjadi kesempatan baik bagi semua untuk terus berkreasi dan mengasah kemampuan video editing, storytelling, dan kemampuan digital lainnya," jelas Dony.