Sinarmas Investama Abadi Dorong Literasi Keuangan Masyarakat Lewat Edukasi Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi dan pengelolaan aset ternyata belum sebanding dengan pemahaman soal keuangan. Banyak orang masih kesulitan memahami instrumen keuangan yang tersedia.

Melihat kondisi ini, Sinarmas Investama Abadi berinisiatif meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui program edukasi yang berkelanjutan.

Perusahaan menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai fondasi agar masyarakat bisa mengambil keputusan finansial dengan bijak.

Edukasi yang diberikan tidak hanya soal investasi, tetapi juga mencakup perencanaan keuangan, manajemen risiko, dan pemahaman dasar pengelolaan aset secara bertanggung jawab.

Berbagai kegiatan edukasi telah dilakukan, mulai dari seminar, pelatihan, hingga forum diskusi yang menyasar masyarakat dari berbagai latar belakang.

Materi disajikan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami, sehingga siapa pun, bahkan yang baru mengenal dunia keuangan, bisa ikut memahami konsep dasar pengelolaan uang.

Direktur Keuangan Sinarmas Investama Abadi, Henny Laura, menekankan pentingnya membangun literasi keuangan secara bertahap.

“Banyak masyarakat tertarik berinvestasi, tapi belum memahami cara mengelola keuangan dengan tepat. Edukasi adalah kunci agar keputusan finansial tidak sekadar ikut tren,” ujar Henny, dalam keterangannya, Kamis (18/12).