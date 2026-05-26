Sinarmas LDA Maritime Apresiasi Awak Berkinerja Terbaik lewat ‘The Best Vessel’
jpnn.com, JAKARTA - Sinarmas LDA Maritime (SLM), sebuah perusahaan pelayaran terkemuka dan penyedia jasa logistik terpadu, memberikan penghargaan kepada kapal dengan awak berkinerja terbaik pada quarter 1 2026 lewat ‘The Best Vessel’.
CEO SLM Matthieu Lavoine menyampaikan bahwa apresiasi itu merupakan sebuah inisiatif yang mencerminkan komitmen SLM Group dalam mendorong keunggulan di setiap lini operasi pada setiap satu quarter atau triwulan.
Matthieu menambahkan the best vessel lebih dari sekadar penghargaan, program ini merupakan representasi dari nilai-nilai yang dipegang bersama berupa integritas, kolaborasi, inovasi, dan ketangguhan.
"Melalui program ini setiap kapal dan awaknya didorong untuk terus berkembang, beradaptasi dan memberikan performa terbaik sebagai satu tim yang solid,” ungkap Matthieu di Jakarta, Selasa (26/5).
Matthieu menyebut bagi Sinarmas LDA Maritime, menjadi yang terbaik bukan hanya tentang hasil tetapi tentang perjalanan untuk terus tumbuh bersama.
Adapun pemberian penghargaan tersebut diberikan kepada SLM Josephine sebagai the best vessel quarter 1 2026 untuk kategori self-propelled barge.
Pencapaian ini menjadi wujud dedikasi, kolaborasi tim yang solid serta komitmen dalam menjaga standar profesionalisme disetiap operasional.
SLM Josephine kini menjadi inspirasi dan benchmark atau standar kualitas bagi seluruh armada SLM Group untuk terus memberikan performa terbaik.
Sinarmas LDA Maritime (SLM), memberikan penghargaan kepada kapal dengan awak berkinerja terbaik pada quarter 1 2026 lewat ‘The Best Vessel’.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Apresiasi Dedikasi Awak Kapal, SLUP Umumkan The Best Vessel 2026
- KM Putra Siantan Tenggelam di Perairan Mimika, 13 Awak Ditemukan Selamat
- Kapal Batu Bara Tenggelam di Kutai Kertanegara, 3 Awak Masih Hilang, Tim SAR Terus Bergerak
- KSPSI Dorong Indonesia Meratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan
- KPK Panggil Komisaris Utama Sinarmas dalam Kasus Dugaan Investasi Fiktif
- Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Bawang Merah dan Pakaian Bekas di Perairan Jamboaye