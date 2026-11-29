Sindang Palasix, Flyzad Menuju Kembara di Kaki Malin
jpnn.com, BANDUNG - Rapper sekaligus penulis lagu asal Sumatera Barat, Flyzad mengumumkan rencana peluncuran album penuh yang bertitel Kembara di Kaki Malin.
Album yang bakal dirilis di bawah katalog Grimloc Records itu digodok Flyzad setelah dua tahun menjajal chemistry dengan tim produksi Napalm Squad lewat lagu Diksi Reduksi.
Kini, Flyzad melanjutkan kolaborasi dengan Napalm Squad lewat Kembara di Kaki Malin yang bakal diluncurkan pada akhir tahun ini.
Menjelang album menetas, Flyzad kini meluncurkan single yang berjudul Sindang Palasix. Lagu tersebut menjadi candradimuka sekaligus memberikan gambaran tentang bagaimana keseluruhan album Kembara di Kaki Malin akan bersuara.
Sindang Palasix mempertemukan dua khazanah musikal yang berbeda dalam satu komposisi.
Dibangun dari serpihan rekaman musik Minangkabau yang digali dari piringan hitam rilisan lawas dan dirangkai dalam kerangka boom bap hip hop pantai timur Amerika era 1990-an.
Potongan Mudiak Arau dari maestro dendang Minangkabau, Alm. Adjis Sutan Sati terdengar sepanjang lagu. Garitiak saluang yang tetap dipertahankan juga mampu menambah magis Sindang Palasix.
Pertemuan tersebut menjadi kanvas bagi Flyzad untuk berkisah tentang identitas, muruah, warisan, serta petuah hidup yang diturunkan lintas generasi. Ada kesinambungan antara material musikal yang digunakan dan perkara yang dikisahkan Flyzad dalam liriknya.
Rapper sekaligus penulis lagu asal Sumatera Barat, Flyzad mengumumkan rencana peluncuran album penuh yang bertitel Kembara di Kaki Malin.
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