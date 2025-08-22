menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Sindikat Curanmor di Majalengka Berasal dari Indramayu

Sindikat Curanmor di Majalengka Berasal dari Indramayu

Sindikat Curanmor di Majalengka Berasal dari Indramayu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polres Majalengka saat menunjukkan barang bukti kasus curanmor dalam konferensi pers di Majalengka, Jawa Barat, Jumat (22/8/2025). ANTARA/Fathnur Rohman

jpnn.com, MAJALENGKA - Polres Majalengka membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) lintas kabupaten.

Dalam kasus ini polisi menangkap enam orang pelaku yang berasal dari Indramayu, Jawa Barat.

"Hari ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni berinisial BS, P, GR, TR, ALG, dan GNS. Mereka merupakan warga Kecamatan Terisi serta Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu," kata Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Udiyanto, Jumat.

Baca Juga:

Dia menyatakan mengatakan penangkapan pelaku dilakukan setelah tim gabungan melakukan penyelidikan kasus curanmor di wilayah Majalengka pada akhir Juli 2025.

Udiyanto menjelaskan para tersangka memiliki peran berbeda dalam komplotan tersebut.

Misalnya, GR yang bertindak sebagai eksekutor, sementara tersangka lainnya bertugas menjadi joki yang membawa motor hasil curian.

Baca Juga:

Udiyanto menyebutkan dari hasil pemeriksaan, tersangka ALG dan GNS terbukti melakukan pencurian satu unit sepeda motor Honda Scoopy di Kecamatan Sumberjaya, Majalengka.

Sedangkan tersangka lainnya melakukan pencurian empat unit sepeda motor sekaligus di sebuah tempat kos di Kecamatan Jatiwangi, Majalengka.

Polres Majalengka membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) lintas kabupaten asal Indramayu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI