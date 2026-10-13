Sindir Eks Ketua KPU RI Hasyim Asyari, Doli Golkar: Dapat Komisaris Hadiah dari Siapa?
jpnn.com - Eks Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyindir balik eks Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang bilang lupa boleh, munafik jangan saat menyikapi dugaan aturan selundupan Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
"Jadi saudara Hasyim itu sebenarnya sedang membicarakan atau menjelaskan tentang dirinya sendiri, ya," kata Doli menjawab awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/10).
Diketahui, Ketua KPU periode 2022-2024 Hasyim Asy'ari menyebut pembahasan Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 diketahui seluruh pihak terkait.
Hasyim bahkan menyebut KPU bersama Bawaslu dan DKPP ikut dalam rapat di DPR membahas PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang terdapat Pasal 18 Ayat 3.
Hasyim mengatakan Pasal 18 Ayat 3 diketahui dan disetujui pihak terkait, termasuk Doli dan eks anggota DPR Arsul Sani (kini hakim MK, red), sehingga tak layak aturan itu disebut ketentuan selundupan.
Dia memberi pesan pihak yang menganggap Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sebagai ketentuan selundupan untuk boleh saja lupa, tetapi jangan munafik.
Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menjadi polemik setelah disorot pengacara Denny Indrayana, Bambang Widjojanto.
Eks Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mempetanyakan jabatan komisaris BUMN yang diperoleh mantan Ketua KPU Hasyim Asyari. Waduh.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bantah Hasyim Eks KPU, Doli Golkar Duga Pasal 18 Ayat 3 PKPU 19/2023 Selundupan
- Terima Surat AKSI, Doli Golkar Janji Menindaklanjuti Usul Hak Angket Ijazah Gibran
- Bertemu Doli Kurnia, Aliansi Sipil Minta Golkar Memprakarsasi Hak Angket Gibran
- Ngebet Lengserkan Gibran, Ubed Cs Temui Doli Golkar di DPR
- Kritik Survei CELIOS yang Mengungkap Kinerja Bahlil, Idrus Pakai Diksi Konspiratif
- Arief Poyuono: Danantara Kunci Indonesia Keluar dari Jebakan Pendapatan Menengah